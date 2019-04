Stelle nello Sport `in tour` con il nuovo Annuario 2019

Liguria - Settimana speciale per Stelle nello Sport che incontra i dirigenti sportivi in 8 tappe distribuite in tutta la Liguria. Inizia da Savona il tour di Stelle nello Sport per il lancio dell’Annuario Ligure dello Sport 2019. Otto tappe per abbracciare tutta la Liguria e incontrare centinaia di tecnici e dirigenti sportivi. E’ ormai una tradizione consolidata per lo staff di Stelle nello Sport.



“Sarà una settimana intensa ma anche gratificante”, spiegano Michele Corti e Marco Callai, autori dell’Annuario che è ormai giunto alla 12° edizione. “Avremo modo di incontrare molti dirigenti, intervistare tanti protagonisti dello sport ligure e soprattutto di consegnare di persona lo strumento che censice questo prezioso mondo fatto di grandi numeri e valori importanti”.



Ecco le tappe. Martedì 9 aprile appuntamento a Savona, dalle ore 12 alle 15, presso la Concessionaria del Gruppo GE in Via Nazionale al Piemonte 31r. Mercoledì 10 aprile, dalle ore 12 alle 15, incontro fissato presso “A Tutto Sport” in Via San Venanzio, 101 a Ceparana. Poi tutti a Chiavari, dalle ore 16:30 alle 18:30, presso la Concessionaria Gruppo GE in Via Fiume 1 e, quindi, ancora a Rapallo, dalle ore 19 alle ore 19,30, presso il Circolo Golf e Tennis. Programma intenso anche Giovedì 11 aprile: in mattinata lo staff di Stelle nello Sport è a Sanremo, poi dalle ore 14 alle 16 presso Coni di Imperia in Via Garessio 17.



Infine la tappa di Genova, fissata per Venerdì 12 aprile. Un grande “Open Day” dalle ore 12 alle ore 19 presso il nuovo Salone del Gruppo GE in Via Pedullà 13 a Molassana (Palazzo ex Sogegross).



L’Annuario Ligure dello Sport 2019 censisce in 512 pagine tutto il mondo sportivo ligure aggiornando dati, contatti, risultati, anche in merito a Istituzioni e Media. Uno strumento di grande valore e utilità per i dirigenti sportivi ma anche per le istituzioni e i media. A tutti i dirigenti che interverranno nelle tappe del “road show” sarà consegnata copia del volume e anche le ultime cartoline disponibili di Stelle nello Sport per votare la Società e Atleti dell’Anno. Saranno consegnati anche i Voucher Sconto 2019 dei partner di Stelle nello Sport e tra tutti i dirigenti partecipanti sarà regalato, al più fortunato, un buono del valore di 300 euro per noleggio con Genovarent da utilizzare per la propria Società sportiva.