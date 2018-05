Taekwondo, a Quliano è festa ligure agli interregionali

Liguria - L'aria di casa fa bene alle società genovesi che monopolizzano il medagliere dell'interregionale ligure svoltosi il 28 e 29 aprile al palazzetto dello sport di Quiliano (Sv). La gara, aperta a tutte le categorie, dai piccolissimi esordienti B (classe 2012) fino ai seniores, ha visto la partecipazione oltre 800 gli atleti, provenienti da Liguria Lombardia, Piemonte, Emilia, Lazio, Marche, Toscana e Veneto. Presenti anche due società francesi.



Tantissime le medaglie arrivate dalle scuole liguri, che monopolizzano anche il medagliere a squadre: prima la Scuola Genova con ben 60 medaglie, di cui 29 d'oro. Si laureano campione regionale Emanuele e Ludovica Fugazza, Serigne Gaye, Lorenzo Pagano, Lorenzo e Sofia Barbucci, Federico e Ludovica Serain, Lorenzo Milia, Ginevra Venturi, Martina Fantoni, Glisha Radu, Manuel Canu, Emanuele Ferrari, Mario Ronquillo, Edoardo Chiappino, Lucrezia Maloberti, Giulia Pollini, Nicolò Rebolino, Filippo Patri, Uche Egelonu, Francesca Giovinazzo, Jonathan Tamayo, Margherita e Tommaso Ramella, Silvia Rossi, Giorgia Pirino, Eleonora Traverso, Gianalberto Ballerino e Augusto Campazzo. Sul secondo gradino del podio sale la Lanterna Taekwondo con 27 medaglie e gli ori di Alessandro Dermidoff, Simone Effori, Matthew Cavazzuti, Anna e Tommaso Fossaceca, Gaia Littorno, Francesco Grosso, Matteo Casanova, Ahilyn Libero, Rachele Pinna, Savery Vassallo, Daniele Masala e Diego Cappelletti. Terza l'Olimpia Savona organizzatrice del torneo, con 30 medaglie. Per i ragazzi del maestro Caddeo gli ori portano la firma di Massimiliano Pongiglione, Daniel Carillo, Alessandro Cursano, Simone Pepino, Lasagna Sy, Virginia Cavaleri, Sofia Ciarlo e di Gaia Gavarone, da poco rientrata da Hammamet, dove ha partecipato ai campionati del mondo juniores. Al quarto posto nella speciale classifica per società di piazza la Polisportiva Città dei ragazzi guidata dal maestro Marcato con 18 medaglie. Oro per: Giulia Benvenuto, Habiba Afli, Gabriele Queirolo, Martina Porcile, Leonardo Manzone, Simone Chittò, Anisa Salla e Carola Ierardi. Diciassette medaglie per il Centro Taekwondo Genova, che porta all'oro Mario Zaccaria, Luca Badalacco, Stefano Fulcheri, Alice Paoletti, Benedetta Sacco e Djili Diop. Quattordici medaglie e tre affermazioni per l'Athletic School Tigullio. Alice Corpa Samule Ballan Salvatore Luca Mariani fanno felice il maestro Brizzolara. L'ultima società nata nel panorama ligure, il Taekwondo Vallescrivia della maestra Remussi, rientra da Quiliano con un bottino di 8 medaglie e con il titolo di campione regionale conquistato da Irene Quartino, Matidle Cicerone e Marta Brillado. Tre ori (Moreno Monticelli, Carola Deevasis e Vicknes Panchabalasingham), due argenti e sei bronzi per lo SportVillage del maestro Cappello, mentre il G.S. San Bartolomeo della maestra Caneddu porta a casa 13 medaglie e gli ori di Aurora Ceccantini e Martina Lionetti. Fa festa anche la Scuola Genova 2, con 13 medaglie (oro per Caterina Muiá e Francesco Pellegrino), mentre sono 16 le medaglie raccolte dalla Black Dragon della maestra Canepa, con le affermazioni di Francesca Romeo e Alessandro Carta. Il Taewondolimpico festeggia undici volte, in particolare con l'oro di Amanuel Ferraro. Matteo Vaghini è campione regionale per la Marassi Taekwondo, che ottiene 7 medaglie totali, mentre per la Hwasong (4 medaglie) è campione Stefano Maggiolo. Nove medaglie per la Hung Ki Kim del maestro Hernandez, con l'affermazione di Davide Paludi, mentre Beatrice Bombaci vince l'oro per la Dojang. Nessun oro, ma una medaglia d'argento e due bronzi per la Seoul Academy, mentre è di tre medaglie di bronzo il bottino della Black Shark.



Per il taekwondo, il prossimo obiettivo è rappresentato dai campionati nazionali universitari, dove le stelle liguri più attese saranno i genovesi Silvia Rossi e Vicknes Panchabalasingham, entrambi alla caccia dell'ennesimo oro in una competizione che li vede da anni assoluti protagonisti.