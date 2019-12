Taekwondo, due genovesi d´oro ai campionati di cinture rosse

Liguria - Liguria in fiore ai campionati italiani cinture rosse (la serie B del taekwondo) che si sono svolti il 30 novembre e primo dicembre al PalaYamamay di Busto Arsizio (VA). Nella prestigiosa arena, teatro anche della partite casalinghe della UYBA Volley, si sono affrontati oltre cinquecento atleti da tutta Italia, sotto gli occhi, tra gli altri, del Presidente Federale Angelo Cito e del suo staff tecnico, sempre alla ricerca di nuovi potenziali campioni da inserire nella rosa azzurra. Il bottino ligure alla manifestazione parla di otto medaglie, con due ori, due argenti e quattro bronzi. I campioni arrivano dalla Polisportiva Città dei Ragazzi, che piazza sul gradino più alto del podio Giulia Olcese e Gabriele Queirolo, entrambi nella categoria under 15:



"Sono fiera di me, volevo questo risultato e sono riuscita a ottenerlo, la determinazione che ho messo in gara mi ha aiutato sicuramente a vincere. La dedico alla mia famiglia e al maestro Andrea Marcato, che ha sempre creduto in me" dichiara Giulia Olcese, mentre Queirolo guarda già ai prossimi, ambiziosi, obiettivi: "A gennaio sosterrò l'esame da cintura nera, che mi aprirà le porte ad altre competizioni ancora più difficili, dove affronterò avversari più grandi ed esperti di me. Sogno di impormi anche in questo nuovo contesto, vincendo i campionati italiani cinture nere e la coppa Italia, sarà dura ma mi allenerò per questo". Ottengono la medaglia d'argento Sofia Barbucci (Scuola Genova) e Tommaso Penniello (Sport Village), quest'ultimo nuovamente su un podio nazionale dopo il bronzo conquistato in occasione dell'ultima coppa Italia under 18. Le medaglie di bronzo arrivano invece grazie a Ginevra Venturi (Scuola TKD Genova), Silvia Guenna (Lanterna), Alice Caprile (Athletic School Tigullio) e Berenice Dapino (S. Bartolomeo). Per il taekwondo ligure continuano a ritmo serrato i grandi appuntamenti, mancano infatti solo due settimane all'evento più importante dell'anno, i campionati assoluti cinture nere, in programma a Casoria (NA) il 14 e 15 dicembre. Tante le promesse che andranno all'assalto del titolo, in primis la genovese Silvia Rossi, già campionessa tricolore nel 2015 e tre volte d'oro agli italiani universitari.