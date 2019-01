Taekwondo, l´Athletic School Tigullio festeggia 20 anni con il gran Maestro Park

Liguria - Un traguardo di grande prestigio quello raggiunto dall'Athletic School Tigullio del maestro Brizzolara. La società sportiva, fondata nel 1999, ha infatti spento 20 candeline, regalandosi per l'occasione una giornata di grande partecipazione alla presenza del Gran Maestro Park, presidente delle FITA - Federazione Italiana Taekwondo e unico nono dan in Italia.



Il maestro ha incontrato i presenti e tenuto due stage con gli atleti della società, dispensando consigli e soprattutto, trasmettendo il grande amore per questa disciplina, che l'ha portato, nel 1968, ad aprire la prima scuola di taekwondo in Italia. Commenta Brizzolara "Lavoriamo a questo evento da un anno, volevamo farci un regalo speciale e direi he ci siamo riusciti. Avere qui il maestro Park è un grande orgoglio, tutto in lui trasmette una smisurata passione per il taekwondo, i suoi insegnamenti sono ispirazione per tutti noi, grandi e piccini. Gli abbiamo chiesto di tornare ogni anno e ha risposto che lo farà, dimostrando ancora una disponibilità rara per cui lo ringrazio".



Per il taekwondo ligure è già il momento di focalizzarsi sugli obiettivi stagionali, a partire dall'Insubriua Cup, competizione di combattimento in programma al PalaYamamay di Busto Arsizio, che conta già oltre 1.100 partecipanti da tutta Europa.