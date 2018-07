Taekwondo, Liguria-spettacolo alla Gladiator´s Cup. Scuola Genova prima

Liguria - Parla genovese la prima edizione della Gladiator's Cup, gara di combattimento che si è svolta domenica 1 luglio a Susa (To). Tatami e podio sono stati allestiti all'aperto, nella suggestiva cornice dell'Arena Romana, dando un particolare fascino all'evento, che ha visto la partecipazione di 300 atleti da Liguria, Lazio, Piemonte, Lombardia, Veneto, Sardegna e anche da Malta. Come antichi gladiatori, gli atleti liguri hanno dato spettacolo, a partire dalla genovese Giorgia Pirino, che ha dominato la sua categoria. La quindicenne della Scuola Genova ha prima liquidato con un secco 16-4 la campionessa italiana in carica, la lombarda Dedonato, per poi regalare al pubblico un fantastico Ko in finale. Un oro che, sommato a quelli di Sofia e Lorenzo Barbucci, Virginia Lampis, Martina Fantoni, Emanuele Ferrari, Gian Alberto Ballerino e Riccardo Pastore permette alla Scuola Genova di vincere la speciale classifica per società, davanti alla piemontese Taekwondo Dragon e alla milanese Taekwondo Smile. Per i ragazzi del maestro Fugazza anche nove argenti (Glisha e Joshua Radu, Andrea Norbiato, Magdalena Greco, Francesca Giovinazzo, Marco Caponi, Andrea Fossa, Edoardo Chiappino Tommaso Zaino) e cinque bronzi (Giulia Pollini, Marta Ferraris, Filippo Lampis, Alessandro Rubba, Lorenzo Moretti).



Sorridono anche le altre scuole liguri, a partire dallo SportVillage, che porta a Susa quattro atleti e ottiene altrettanti ori. Vincono i fratelli Penniello, Brigida Bernardi e, soprattutto Viknes Panchabalasingham, che sconfigge al primo turno il campione italiano in carica con il punteggio di 18-11 e si prepara al meglio ai campionati italiani seniores in programma a Novembre: "Oggi non era facile vincere, anche perché per la prima volta ero in gara nella categoria al limite dei 68 kg, mentre di solito gareggio nella 58 kg" - commenta Viknes, già due volte campione italiano universitario - "Ma l'esperienza e i consigli del mio maestro mi hanno permesso di ottenere comunque un grande risultato, che mi rende carico in vista della prossima stagione".



Sette medaglie per l'Athletic School Tigullio di Chiavari: due ori (Valentina Carollo e Moaiz Rehan), tre argenti (Angelica Bottino, Dario Cerato e Davide Russo) e due bronzi (Francesco Russo e Andrea Blandino). Coppia di ori anche per la Dojang: vincono le "ragazze terribili" Sarah Aprile e Beatrice Bombaci. Festeggia anche il maestro Alexis Hernandez, la sua Hung Ki Kim ottiene cinque medaglie, con gli ori di Enrico Fidolfi, gli argenti dei fratelli Ginevra e Joel Delgadillo e il bronzo di Roberto Panoiu. Stesso medagliere, un argento e un bronzo, per la Black Dragon e il G.S. San Bartolomeo. Fanno felice la maestra Canepa Damiano Amendola e Giulia Casagrande, mentre per la San Bartolomeo a medaglia i fratelli Lionetti: argento per Martina e bronzo per Matteo.