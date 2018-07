Liguria - Due porte, guantoni e via al torneo dedicato ai giovani portieri di calcio più divertente! Torna a Rapallo la “Keeperbattle Junior”, la “battaglia dei portieri” riservata ai ragazzi nati tra il 2003 e il 2008 organizzato da KeeperSport in collaborazione con il Comune di Rapallo e la Polisportiva Santa Maria. L’appuntamento è per sabato 15 settembre al campo sportivo Macera. Il torneo verrà suddiviso in tre gruppi a seconda della fascia d’età; i primi tre classificati di ogni gruppo riceveranno un premio.



«La “Battaglia dei Portieri” riservata ai giovanissimi è nata lo scorso anno a Rapallo - spiega il consigliere allo Sport Vittorio Pellerano - Ho fortemente voluto questo evento perché sono convinto che, con il passare del tempo, verrà sicuramente riproposto in altre località come avviene ormai da parecchio tempo per la “Keeperbattle” riservata agli adulti, che fa tappa in tutta Italia e in Europa coinvolgendo molti appassionati. Ringrazio KeeperSport per aver scelto ancora una volta Rapallo e il nostro campo Macera».