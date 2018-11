Tre squadre liguri ammesse alla fase nazionale Allieve Gold

Liguria - Nel week end a Torino si è svolta la prova di Zona Tecnica 1 del Campionato di squadra Allieve Gold qualificante per la finale Nazionale.



Per ogni livello venivano ammesse direttamente alla fase nazionale le prime tre classificate e ben tre squadre liguri hanno conquistato l'accesso diretto.



Sabato pomeriggio nella Gold3b bronzo e qualificazione per la Primavera Varazze con le ginnaste Diana Calamano, Elisa Galliano, Martina Minetti e Anita Ravelli. Nella stessa gara nona l'Unione Sportiva Sestri Ponente e decima Rubattino.



Nella gara di Gold3a riservata alle ginnaste più giovani (8/10 anni) netta vittoria con punti 177,15 della compagine dell'A. Doria (Atena Cacace, Sara Scelsi, Domitilla Olivieri e Giorgia Fazzari) davanti alla Pietro Micca Biella ferma a 172,775. Buon quinto posto della Riboli Lavagna (Federica Giambruno, Linda Scorza, Erika Penna e Ludovica Castellini) e sesto della Savonese (Flavia Garbarino, Celeste Ghiglia, Carlotta Rossi e Chiara Rapisarda); per entrambe le squadre buone possibilità di essere ripescate nelle prime 40 squadre italiane che disputeranno la Finale Nazionale. A seguire 8a S. Michele, 9a Rubattino, 13a Pro Italia, 15a Calassanzio, 16a A. Doria squadra 2, 18a Primavera Varazze e 19a Savonese squadra 2.



Altra squadra doriana qualificata grazie all'argento conquistato nella Gold1, dove l'Andrea Doria con le ginnaste Sofia Lo Bello, Zoe Frisina, Sara Nurra, Sara Demartini e Lara Marcenaro finiva la secondo posto di pochi decimi dalla Pietro Micca Biella. Nella Gold2 infine, orfana di due forti squadre liguri (Auxilium e Rubattino) assenti per infortuni, il miglior risultato era il quarto posto della Savonese che con qualche errore di troppo non riusciva a salire sul podio. Al sesto posto Canaletto, 7a S. Michele. Le finali nazionali si terranno come ogni anno a Jesolo nel mese di Dicembre.