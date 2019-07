Triathlon, in arrivo a Recco 350 atleti provenienti da tutta Europa

Liguria - E' tutto pronto per la XIV edizione della manifestazione 'Triathlon Olimpico Gold Città di Recco', che approda nel Golfo Paradiso domenica 14 luglio (start ore 13). con il Sindaco Carlo Gandolfo, triatleta olimpico (vincitore del titolo World Master Games), a fare gli onori di casa.



«Sarà una giornata di mare, sole, sport, turismo e divertimento - commenta il primo cittadino di Recco -. La nostra città è lieta di dare il benvenuto agli atleti che si sfideranno, regalando agli spettatori momenti di alto livello sportivo. L'appuntamento costituisce una vetrina di prestigio che permette, attraverso i percorsi di gara, di valorizzare e promuovere il nostro territorio. Stiamo lavorando per fare del turismo sportivo un'opportunità di crescita».



L'evento, di livello nazionale, organizzato dalla società Qualitry in collaborazione con l'Amministrazione comunale, vedrà in gara 350 atleti (50 le donne) che arriveranno nella nostra città per misurarsi sulla tripla distanza: 1.500 metri per il nuoto, 44 km in bicicletta e 10 km di corsa (2,5 km da ripetere 4 volte) dal lungomare Bettolo fino alla scogliera di Mulinetti. Francia, Belgio, Inghilterra, Germania, Svizzera, Romania, oltre che Italia, sono i paesi di provenienza degli sportivi. Tra le donne spicca il nome di Margie Santimaria mentre tra gli uomini risulta favorito Elia Mozzachiodi. Si segnala la presenza di 120 volontari sul percorso ciclistico mentre grande attenzione è posta alla "quarta frazione", che trasformerà i partecipanti in "Triathleat", con un "Pasta Party" riservato agli atleti, preparato dalla Proloco di Recco in collaborazione con il pastificio Novella e Tossini, a base di trofie al pesto, focaccia al formaggio e crostata. L'evento è sold-out e vale oltre 1000 presenze sul territorio.



Le prove di bici e di corsa si svolgeranno su circuiti cittadini, pertanto sono previsti divieti di sosta e limitazioni alla circolazione domenica 14 luglio. Sarà inibito al traffico e alla sosta Largo dei Mille dalle ore 06.00 fino al termine della manifestazione, saranno inibiti alcuni stalli di sosta su Lungomare Bettolo lato levante con i medesimi orari. Dalle ore 13.00 alle ore 17.00 Corso Garibaldi e Passeggiata Punta Sant'Anna. A Recco, durante la frazione ciclistica via Roma e tutta la SP333 fino a Colle Caprile sarà chiusa al traffico dalle ore 13.20 alle ore 15.50. La viabilità da e per l'autostrada potrà seguire comunque una viabilità alternativa. Per quanto concerne i comuni di Avegno e Uscio la SP333 vedrà la chiusura del traffico veicolare sempre dalla 13.20 alle 15.50 sempre da Recco fino a Colle Caprile.



Per consentire lo svolgimento della manifestazione, si ricorda che la balneazione e la navigazione presso la spiaggia di Recco, antistante il lungomare Bettolo, sarà inibita dalle ore 13 alle ore 13.45.