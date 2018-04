Ultima settimana per eleggere gli Sportivi liguri dell´Anno

Liguria - Si chiudono lunedì 7 maggio alle ore 12 le votazioni della 19° edizione del referendum di Stelle nello Sport. Ultima settimana, quindi, per votare i propri Campioni e Società sportive dell’anno concorrendo così all’estrazione delle 4 crociere messe in palio da Costa ma soprattutto contribuendo a definire il podio finale delle diverse categorie.



Un testa a testa appassionante in quasi tutte le classifiche con tanti Big e alcuni nomi emergenti dello sport ligure che si contendono il palco della Notte degli Oscar dello Sport ligure.



I vincitori saranno premiati venerdì 18 maggio al Galà delle Stelle nello Sport, nell’ambito della Festa dello Sport che trasformerà ancora una volta il Porto Antico di Genova in uno straordinario Parco Olimpico aperto a tutti.



Il derby del voto è sempre aperto. Nel Trofeo Azimut dedicato al Rossoblucerchiato dell’Anno guida Quagliarella, inseguito da Pandev. Tanti voti anche per Silvestre, Bertolacci, Zapata e Perin.



Tra i Big vola Lorenzo Sommariva, protagonista alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. E’ in vetta nel Trofeo Erg mentre il podio del Trofeo Montallegro è tutto da decifrare con allungo di Roberta Bianconi [Pallanuoto] e recuperi di Martina Carraro [Nuoto], Raffaella Brutto [Snowboard], Erica Benzini [Tiro con l'Arco] e Luminosa Bogliolo [Atletica Leggera].



Molto interessanti anche i nomi dei protagonisti “Junior”. Filippo Armaleo, campione europeo e vicecampione mondiale di scherma giovanile è in vetta nel Trofeo Cambiaso Risso mentre Nicola Parisi [Ginnastica] comanda la graduatoria del Trofeo Costa in campo femminile ma con un margine risicato su Giorgia Valanzano [Pattinatori Savonesi]. La classifica del Trofeo Ansaldo Energia, dedicata agli under 14, vede in vantaggio il giovane pugile Andrea Fasan, davanti ad Alessandro Dermidoff [Taekwondo].



Nella classifica del Trofeo Eco Eridania, riservata alle Società sportive, sono ben 15 a contendersi la top ten e i 15.000 euro di materiali e bonus sportivi in palio. In vetta è balzato il Basket Pegli che ha scavalcato le ginnaste della Blu Genova Social Sporting. Spinge forte anche il Genova Nuoto con outsider Arcieri della Superba e Sci Club Tre G. Ambiscono a salire sul palco delle Stelle anche Marcelline Genova Sport, Arenzano Ducks, Rowing Club Genovese, Sanremo 2000 Calcio, Rapallo Club Scherma, CUS Genova Rugby, Canottieri Sampierdarenesi, ABG Bocce, Lanterna Taekwondo Genova, Colombo Pallavolo, Andrea Doria Ginnastica, Yacht Club Italiano, I.K.M.O. (Arti Marziali e Difesa Personale), Valbormida Boxe Academy, Castelletto Savate, Arcieri del Tigullio, Sportiva Sturla, Associazione Genovese Arcieri e Luca Locatelli Luca Pallanuoto.