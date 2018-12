V. Entella di misura sull´Albissola, Boscaglia: «Siamo una squadra matura»

I biancocelsti vincono un altro derby ligure dopo quello di giovedì al Ferraris

Liguria - Vittoria importante per l'Entella, in casa, contro l'Albissola. Biancocelesti reduci dall'impegno di Coppa Italia di giovedì contro il Genoa, giunti fino al 120' minuto, e a dieci partite ufficiali nell'ultimo mese. La partita, dopo un predominio territoriale dei padroni di casa, si decide nel forcing finale con il gol in mischia di Rossini e il salvataggio di Massolo che respinge il tiro ravvicinato di Cais.



Al termine della partita, l'allenatore dei chiavaresi, Boscaglia, ha commentato: «Tutte le partite sono importanti, questa lo era un po’ di più per quel che è successo in settimana. Avrebbe potuto rivelarsi un trabocchetto, invece i ragazzi hanno risposto benissimo». «Nel primo tempo abbiamo creato tantissimo contro una squadra organizzatissima, che difendeva e ripartiva altrettanto bene. Abbiamo dimostrato di essere una squadra matura: abbiamo aspettato, senza forzare le giocate quasi mai».