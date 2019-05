Veloso ed Ekdal: l’asta di Stelle nello Sport per la Ghirotti onlus si sposta a centrocampo

Liguria - Sfida nel cuore del centrocampo per la prima asta di maggio a cura di Stelle nello Sport su CharityStars con il patrocinio di Coni e Ussi. A scendere in campo per la Gigi Ghirotti, sono il genoano Miguel Veloso e il blucerchiato Albin Ekdal.



Terza stagione consecutiva al Genoa per il portoghese Veloso all'ombra della Lanterna dopo la precedente esperienza vissuta tra il 2010 e il 2012. Juventus, Siena, Bologna e Cagliari, poi 4 campionati in Germania con l'Amburgo prima di tornare in Italia alla corte di Giampaolo: così lo svedese Ekdal, perno inamovibile della mediana della Sampdoria. All'asta anche la maglia ufficiale Virtus Entella di Paolucci, due Walk About con hospitality per Sampdoria-Empoli di domenica 12 maggio, due Genoa Experience per Genoa-Cagliari di domenica 19 maggio.