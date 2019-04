Ventura e Vettori staccano il pass per i Tricolori di Fermo

Liguria - A Pieve di Soligo nel weekend per la Gaf si è svolto il Ripescaggio Nazionale della Categoria Allieve che dava l'ammissione alle prime 22 di ogni categoria alle finali Nazionali di maggio.



Per la Liguria in due ginnaste staccavano il pass per gli Italiani di Fermo oltre alle altre sette ginnaste direttamente qualificate dalle Zone Tecniche. Il miglior risultato nelle Allieve 1 lo otteneva Giulia Ventura dell'Andrea Doria che con una gara senza sbavature totalizzava punti 59,025 e si qualificava al 10° posto. Nella stessa categoria questi i risultati delle altre liguri: 34° Elena Meca Canaletto, 41° Emma Fadda (Auxilium), 51° Federica Rei (Pro Chiavari), 57° Giada Mazzini (Canaletto), 61° Ludovica Bozzo (Rubattino), 62° Emma Stafasani (Auxilium) e 70° Ada Castellino (Savonese).



Altra qualificazione nella Categoria Allieve 4 per Beatrice Vettori della Savonese con un buon 14° posto. Nella stessa categoria 58a finiva Giada Luchetta della Riboli e 65a Sveva Anelli della Rubattino. Questi i piazzamenti tra le A3: 34° Gaia Castellano (Canaletto), 45° Nicole Negro e 47° Eleonora Revello entrambe della Savonese, 49° Elisa Ubaldi (Rubattino) e 70° Russel Sara (Calasanzio). Nelle Allieve 2 infine 28° posto per Federica Giambruno della Riboli, 46° Giorgia Fazzari (Andrea Doria), 60° Anna Materni (Rubattino) e 71° Elena Boccardo (U.S.S.P).