Vigilia di Champions per la Pro Recco: alla Sciorba gli ungheresi dell´Eger

Liguria - L'ultima partita casalinga di Champions League mette di fronte la prima contro la seconda: Pro Recco - Eger è il big match della tredicesima giornata. Domani alle Piscine Sciorba di Genova - inizio alle 20.30 - la squadra di Vujasinovic farà le prove generali di Final Eight. Il primato è ormai blindato con i cinque punti di vantaggio sugli ungheresi e l'ultimo incontro con la cenerentola Alphen dall'esito scontato, ma ogni gara a questo punto della stagione può diventare fondamentale nel processo di crescita verso gli appuntamenti che contano.



«Sarà una partita difficile, conosciamo il valore dell'Eger e sappiamo che verranno a Genova per vincere - afferma Gonzalo Echenique -. Sarà un bel banco di prova in vista delle finali, dovremo giocare al 100% nonostante gli allenamenti in questo periodo siano particolarmente intensi».



Il "Chalo" sa come si vince una Champions da padroni di casa. Lo ha fatto nel Barceloneta e punta a ripetersi a Genova: «Sarà bellissimo giocare davanti a tanta gente, dovremo approfittare della situazione, vivere ogni gara come se fosse l'ultima e lasciare tutto in acqua. Proveremo una formula diversa, migliore rispetto alla precedente che con il primo posto ti mandava direttamente in semifinale facendoti soffrire però contro chi, invece, arrivava da una partita disputata il giorno prima ed era più pronto. Sarà comunque difficile giocare tre gare di alta intensità in 72 ore anche perché il quarto di finale sarà tosto: tutte le squadre possono ambire a raggiungere la finale, non esistono match facili».



Arbitreranno l'incontro Putnikovic (Serbia) e Gomez (Spagna). Delegato lo spagnolo Moliner.



I biglietti sono in vendita online su Listicket.com, nei punti vendita Lis presenti su tutto il territorio italiano e domani alla Sciorba dalle 18.30. Prezzi: 12 euro intero, 8 euro ridotto Under 15, gratuito per chi ha meno di 8 anni.