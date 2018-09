Virtus Entella, Serie B più vicina

Il Collegio di Garanzia del Coni ha sentenziato che la classifica dell'anno scorso va riscritta

Liguria - Non si spengono le speranze di Serie B della Virtus Entella, nonostante i campionati siano già iniziati e il Collegio di Garanzia del Coni abbia sentenziato una B a 19 squadre.



Ieri sera lo stesso Collegio di Garanzia ha accettato il ricorso dell'Entella, che in sostanza chiedeva che la penalizzazione al Cesena fosse inflitta nella stagione passata (visto che gli illeciti hanno influito su quella). I romagnoli, con 15 punti in meno, finirebbero quindi sotto alla Virtus in classifica, portando quindi alla riammissione in Serie B dei biancocelesti.



Intanto i campionati sono iniziati, il Cesena fallito e c'è una sentenza che afferma debba essere riscritta la classifica dello scorso anno. Fare previsioni sul futuro dell'Entella è come giocare alla roulette.