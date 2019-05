`Diritti a ponente`: patrocinio del Municipio VS diffida del Comune. Cos´è successo?

Ponente - Lo scorso 21 maggio il Direttore generale del Comune ha inviato una diffida al Municipio VII Ponente il relazione all'attuazione di una delibera della giunta municipale che conferisce il patrocinio oneroso alla manifestazione "Diritti a ponente: omofobia, diritti civili e il senso della democrazia". La manifestazione poi si è effettivamente svolta venerdì 24 maggio, ma il senso della diffida era quello di evitare l'attuazione della delibera in questione e revocare, così il patrocinio.



La questione - «È un evento senza precedenti» afferma il Consigliere comunale del Pd Alessandro Terrile, che precisa: «La diffida del Comune è dovuta al fatto che non si tratta di un'iniziativa singola, ma di un qualcosa che si inserisce entro il più ampio scenario del Liguria Pride». Proprio per il Liguria Pride, l'anno scorso gli organizzatori avevano chiesto il patrocinio al Comune, ma in quell'occasione se lo erano visto negare. Dal momento che, però, il Municipio non ha revocato in alcun modo l'atto - il quale avrebbe potuto essere ritirato nel caso in cui fosse stato viziato - e neppure il Sindaco risulta aver annullato l'atto, il Consigliere Terrile chiede spiegazioni in merito alla ragion d'essere della suddetta diffida (di fatto caduta nel vuoto, essendosi celebrata comunque l'iniziativa questo venerdì).



La spiegazione - «Il Comune è chiaramente contro ogni discriminazione: facciamo rispettare l'Art.3 della Costituzione, sempre» commenta l'Assessore all'Ambiente Matteo Campora, che spiega come la questione in questo caso non sia politica, quanto «prettamente amministrativa». Pare, infatti, che l'illegittimità qui sia stata riscontrata sotto il profilo di competenza, in quanto la manifestazione «benché dovesse avere carattere locale, in realtà avrebbe avuto una portata ben maggiore, che avrebbe travalicato i confini del Municipio». La competenza municipale, dunque, non avrebbe potuto essere applicata.



«Questa giunta è quella che si rifiuta di riconoscere la paternità e la maternità a genitori dello stesso sesso, che istituisce registri delle famiglie "buone" e "cattive", dove non si possono iscrivere i genitori non sposati, e che oggi minaccia i Municipi. Non parlatemi, assumetevi la responsabilità di ammettere che la storia vi darà torto: oggi lo fa la politica, ma domani lo farà la storia. Perché in una città come Genova - che da sempre si impegna per far rispettare i diritti di tutti - questa giunta così facendo si sta mettendo in una situazione davvero difficile» conclude Terrile.