`No al piano industriale di Arcellor Mittal`, lavoratori in sciopero a Genova

Ponente - No al piano industriale di Arcellor Mittal: anche Genova dice no alla decisione dell’azienda di ridurre la produzione di acciaio e agli esuberi, 4700, a Taranto. Per questo anche lo stabilimento di Cornigliano sciopererà martedì 10 dicembre per 24 ore e dal capoluogo partirà un pullman per portare una delegazione di lavoratori alla manifestazione a Roma. Se lo stabilimento di Cornigliano non viene toccato dagli esuberi, è probabile che subirà alcune ripercussioni sulla produzione:



"Anche per noi l'unico accordo valido è quello firmato a settembre dello scorso anno e non firmeremo nulla che preveda esuberi o riduzioni di salario - spiega il segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro - Dovranno spiegarci da dove arriveranno i rotoli - dice Manganaro - e quale sarà il futuro dei 280 cassintegrati che con l'accordo dell'anno scorso devono essere assunti in Arcelor entro il 2023 ma di questo non si fa cenno. Poi l'ad vuole mettere in discussione i contratti integrativi e ciò incide sul reddito. In questa battaglia siamo tutti uniti".