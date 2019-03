2009-2019: i primi dieci anni del `Gruppo Cammino di Sestri Ponente`

Ponente - Lunedì 25 marzo, presso la Sala Consiliare del Municipio Medio Ponente, sono stati celebrati i primi dieci anni di attività del Gruppo di Cammino di Sestri Ponente.



Il gruppo è stato attivato infatti il 19 gennaio 2009 nell’ambito del progetto “Genova cammina”, grazie alla collaborazione fra Asl3, Università di Genova - corso di Laurea in Scienze Motorie (nella persona della dott.ssa Cristina Barbera), Municipio Medio Ponente e Associazione Cultura e Benessere. Da allora il gruppo svolge la propria attività due giorni alla settimana all’interno di Villa Rossi Martini, polmone verde di Sestri Ponente.



Il progetto “Liguria Cammina” è realizzato in attuazione del Piano Regionale ed aziendale per la Prevenzione da parte della S.S.D. Epidemiologia e Promozione della Salute di Asl3. Lo spirito del progetto è duplice: da una parte promuovere sani stili di vita e attività fisica moderata utile per la prevenzione di malattie croniche e per un invecchiamento attivo; dall’altra rendere a portata di tutti questa scelta salutare, anche da un punto di vista economico.