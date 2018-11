Ponente - «In collaborazione con il Municipio Ponente e nell'ambito del progetto europeo CE - FORCE Comune di Genova - Genoa Municipality mercoledì verrà sistemato un altro cassone per la raccolta del legno spiaggiato dopo la mareggiata di fine ottobre a Voltri»: lo ha spiegato Amiu tramite la propria pagina Facebook.



«Il cassone sarà sistemato in zona S.Ambrogio vicino a "Utri beach". Saranno sistemati anche cassonetti per la raccolta del secco residuo e i contenitori per la raccolta differenziata della plastica. Si tratta di una attività supplementare rispetto a quella già pianificata per il prossimo fine settimana».