Anziano scomparso a Campo Ligure, ancora nessuna traccia

Ponente - Proseguono le ricerche dell'82enne di Campo Ligure di cui si sono perse le tracce domenica scorsa. Uscito di casa nella mattinata per andare a fare una passeggiata, l'uomo non è più rientrato a casa, né ha dato alcuna notizia di sé.



Le ricerche - Le operazioni - affidate ai Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale e Protecione Civile, a cui nelle ultime ore si sono affiancati anche i sommozzatori, impegnati a perlustrare fiumi e laghetti della zona- sono iniziate a partire dalle 21 di domenica, a seguito dell'allarme dei familiari, e stanno proseguendo senza sosta. A partire da questa mattina i vigili del fuoco hanno iniziato a usare anche i droni. La situazione, però, rimane complicata, anche a causa dell'allerta arancione per temporali emanata per la zona in questione fino alle 15 di oggi.