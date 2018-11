Assemblea regionale Agesci al Cep di Pra´

Ponente - Nel prossimo weekend (1 e 2 dicembre) il Circolo Pianacci ospiterà la 67° Assemblea Regionale dell'AGESCI Liguria (Associazione Guide E Scouts Cattolici Italiani).

L'evento, con appuntamenti in parte aperti anche alla cittadinanza, si articolerà in diversi spazi gestiti dal Circolo Pianacci.



Il sabato pomeriggio sia il salone della sede del Pianacci che la Sala Firpo ospiteranno momenti di incontro tra i diversi delegati AGESCI.



Sempre presso la Sala Firpo (via della Benedicta 2, ingresso da via Martiri del Turchino) la sera di sabato 1 dicembre, con inizio alle 21.00, l'evento si aprirà alla cittadinanza con lo spettacolo di improvvisazione teatrale "Real Games", proposto dalla Compagnia Maniman Teatro.

Uno spettacolo interattivo e dinamico (patrocinato dal Municipio VII Ponente) in cui gli attori trasformeranno gli spettatori in registi, attori o...vittime della serata.



Aperti alla cittadinanza anche gli appuntamenti previsti al PalaCep nella mattinata del 2 dicembre, che si aprirà, alle 9.00, con la S. Messa, celebrata dal Vescovo Ausiliare di Genova Mons. Nicolò Anselmi.