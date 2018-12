Attesa quasi finita, venerdì apre la rampa tra Genova Aeroporto e via Guido Rossa

Bucci: «Sarà un vantaggio per tutte le delegazioni»

Ponente - La rampa sud di collegamento tra il casello di Genova Aeroporto e via Guido Rossa aprirà all'alba di venerdì. Questa mattina si è tenuto un sopralluogo da parte del sindaco Bucci, del viceministro Edoardo Rixi e del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.



Traffico - «Ci auguriamo che per l'ora del pendolarismo la strada sarà già aperta e si potrà verificare cosa succede - ha commentato Bucci - Non soltanto Cornigliano e Sestri avranno un vantaggio ma anche la Val Polcevera. Ci sarà minor traffico per tutte le delegazioni»



Delegazioni - «E' l'ennesima promessa mantenuta nella gestione di questa emergenza che credo sia nella storia una delle meglio gestite del nostro Paese - ha detto Toti - Dopo la via della Superba, dopo il recupero della ferrovia, dopo l'apertura di via Trenta giugno, dopo la riapertura delle altre vie sulla val Polcevera, questo è uno dei cantieri che abbiamo accelerato».