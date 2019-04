Attraversano i binari per far prima, ma in quel momento arriva il treno: tragedia sfiorata a Sestri Ponente

Ponente - Poco dopo le 7 di questa mattina gruppo di pendolari appena scesi al binario 3 della stazione di Sestri Ponente ha cercato - come, purtroppo, d'abitudine per molti - di attraversare i binari per raggiungere l'uscita. Peccato che - per evitare di percorrere il sottopasso e "guadagnare tempo" - abbiano letteralmente rischiato la vita.



Mentre il gruppo si trovava ancora sui binari, un treno un treno in arrivo li ha visti e per un soffio è riuscito a frenare appena in tempo per evitare di travolgerne alcuni.

Una vera e propria tragedia sfiorata quella denunciata questa mattina dal consigliere municipale Gabriele De Simone sul suo profilo Facebook. «Stamane tragedia sfiorata alla stazione di #SestriPonente» spiega infatti De Simone «dove molte persone scese dal treno al binario 3 hanno attraversato in massa i binari e solo grazie alla prontezza del macchinista che è riuscito a fermare in tempo il treno che stava passando al binario 1 ha evitato il peggio.. già io con una mozione in Municipio e il Consigliere Fabio Ariotti in Comune tramite un'interrogazione avevamo chiesto a RFI l'installazione di semibarriere tra i binari 1 e 2 per debellare questo fenomeno e continueremo a spingere con la nostra richiesta prima che si verifichi una tragedia!»