Auto contro moto, centauro finisce nel torrente Fegino

L'incidente si è verificato all'altezza della Iplom

Ponente - Un ragazzo per cause da accertare ha tamponato una macchina ed è volato nel Rio Fegino: l’incidente è avvenuto nella serata di ieri in via Borzoli all’altezza dello stabilimento Iplom.



Recupero - Sul posto sono giunti i medici del 118 che hanno stabilizzato il centauro mentre i vigili del fuoco hanno allestito l’autoscala per recuperarlo. Il motociclista è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. Le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto sono affidate alla sezione Infortunistica della Polizia Locale.