Autovelox all´uscita di Genova Aeroporto? Il Comune chiarisce ogni dubbio

Ponente - Autovelox all'uscita autostradale di Sestri Ponente: realtà o semplice suggestione? Questo il dubbio di alcuni cittadini genovesi che - trovandosi di fronte a strutture arancioni molto simili a dei velox proprio nei pressi del casello di Genova Aeroporto - hanno iniziato a chiedere chiarimenti. Il Consigliere comunale del Carroccio Fabio Ariotti ha dunque provveduto oggi a sanare ogni dubbio, sottoponendo la questione all'attenzione del Consiglio comunale di Genova.



La risposta - Stando a quanto riportato dall'Assessore comunale alla Sicurezza Stefano Garassino, non ci sarebbe alcun autovelox nella zona, dove - a seguito di alcuni accertamenti - non sono per l'appunto risultate presenti «installazioni fisse di rilevazione di velocità». Sarebbe inoltre da escludere - a parte qualche caso sporadico, presentatosi a campione anche in altre aree della città - anche la presenza di postazioni mobili in loco: «Non sono zone su cui si sia resa necessaria in questo senso una particolare attenzione» spiega infatti Garassino, «in quanto le aree particolarmente attenzionate sono piuttosto quelle in cui si verifica un maggior numero di incidenti, e questo proprio per cercare di aumentare la sicurezza stradale».

Probabilmente allora - come sottolinea il consigliere Ariotti - le strutture in questione potrebbero essere dei dissuasori, erroneamente scambiati per autovelox.