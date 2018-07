Baby gang, Garassino alle famiglie: «Seguiteli, più sport e meno ozio con le birrette in mano»

Il fenomeno sta aumentando pericolosamente, Lodi: «Serve più prevenzione»

Ponente - Gli episodi di vandalismo a Sestri Ponente hanno permesso di identificare quella che è solo la punta di un iceberg. Il fenomeno delle baby gang - purtroppo sempre più diffuso anche a livello nazionale - rappresenta un problema molto delicato, ma che «se preso per tempo, come accaduto a Sestri Ponente - interviene il consigliere del Pd Cristina Lodi - può essere facilmente arginato e corretto».



Il fenomeno "baby gang" - «Il tema degli adolescenti è un tema molto delicato, che d'astate chiaramente emerge perché i ragazzi sono più liberi ed escono di più» prosegue la Lodi, «ma non va mai sottovalutato, perché nessuno di questi fenomeni - dallo schiamazzo al disturbo - è cosa da poco, anche perché spesso può servire a intercettare anche un giro di spaccio e dei "mini-spacciatori", così come altri fenomeni di delinquenza». Se presi sotto i 18 anni, infatti, i ragazzi possono ancora seguire dei percorsi che recano in sé una sorta di "riabilitazione sociale" e di prevenzione, mentre una volta maggiorenni i problemi si complicano notevolmente.

In questo frangente, la scelta del municipio di affrontare questo tema in maniera preventiva è stata ottimale, anche perché - come racconta l'assessore alla Sicurezza Stefano Garassino - le autorità hanno anche già provveduto a «intensificare i controlli, con un ottimo lavoro svolto dalla Polizia Municipale e dal reparto Vivibilità. Chiaramente continueremo a tenere alta l'attenzione sulla zona, anche se il fenomeno di questi vandali giovanissimi purtroppo non riguarda solo Sestri, ma anche altre zone della città».



Qui di seguito trovate l'intervista completa al consigliere Lodi.