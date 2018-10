Il rogo è scoppiato ieri notte, nessun ferito

Ponente - Ieri notte si è incendiato un compattatore, nel deposito Amiu di rifiuti in via Sardorella a Genova. I vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti sul luogo, scaricando il materiale infiammato e raffreddando il cassone per preservare il camion.



Nessun danno a persone. Le cause del rogo sono in via di definizione.