Borzoli, pugnala il cognato durante una lite: denunciato

Ponente - Stavano litigando in maniera alquanto violenta, ma l'epilogo è stato comunque inaspettato: pare, infatti, che uno dei due uomini coinvolti nella lite abbia alla fine perso le staffe, arrivando a colpire più volte alle braccia e al torace il cognato. Fortunatamente il ferito sembra non aver riportato traumi particolarmente gravi.



Il caso - L'episodio ha avuto luogo ieri mattina in un caseggiato di via Borzoli: i vicini - svegliati dalle urla provenienti dall'appartamento in cui si trovavano i due cognati - avrebbero tentato di andare a controllare la situazione, trovandosi davanti numerose tracce di sangue sui gradini del portone. Immediata la chiamata al 112, che ha permesso l'intervento tempestivo di due pattuglie della polizia e un'ambulanza: quest'ultima ha subito provveduto a trasportare a Villa Scassi l'aggressore, trovato mentre si aggirava in loco in stato confusionale, mentre il ferito si sarebbe presentato di propria sponte al pronto soccorso, dichiarando di essere caduto su dei cocci di vetro. Non credendogli, i medici di turno hanno fatti intervenire la polizia: l'uomo ha dunque confessato di essere stato ferito dal cognato durante una lite, cosa che a quest'ultimo è costata infine una denuncia.