Business familiare, padre e figlio scoperti a spacciare in casa: arrestati

Ponente - La Polizia di Stato ha tratto in arresto questa notte due genovesi di 21 e 48 anni, figlio e padre, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.



L'arresto - Durante il regolare servizio di controllo del territorio, una volante della Questura, a seguito di una segnalazione di spaccio, è stata inviata dalla locale Sala Operativa presso un abitazione di via Maria Brighenti. Gli agenti hanno così deciso di verificare la segnalazione e proprio mentre stavano per entrare in casa hanno “pizzicato” un 18enne, appena uscito dall’abitazione, in possesso di una dose di hashish appena acquistata.Gli operatori a quel punto sono entrati nell’appartamento trovando la famiglia in possesso di 80 grammi di hashish, svariato materiale per il confezionamento della droga e 85 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Il padre, con precedenti specifici ed il figlio, incensurato, saranno processati per direttissima nella mattinata odierna.