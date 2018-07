Cane in auto sotto il sole, denunciato un 45enne

L'episodio si è verificato a Pegli. L'animale è stato affidato al personale della Croce Gialla Genovese

Ponente - Ha lasciato il suo cane, un meticcio di piccola taglia, in macchina sotto il sole e poi si è allontanato: nei guai è finito un genovese di 45 anni che è stato denunciato per abbandono di animali. Ad accorgersi della povera bestia diversi passanti che stavano transitando ieri pomeriggio in piazzale Edoardo Malachina, nel ponente di Genova e che hanno avvisato la Polizia.



Calore - I pedoni, per aiutare l’animale, hanno prima messo un telo da mare sul parabrezza per fare un po’ di ombra e poi hanno dato da bere al cane facendo passare l’acqua dal finestrino. Dopo circa mezz’ora, mentre i poliziotti stavano cercando di rintracciare il proprietario, quest’ultimo è ritornato alla macchina.



Canile - Il meticcio di media taglia, è stato affidato a personale della Croce Gialla Genovese per il trasporto al canile.