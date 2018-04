L'animale si trovava a Vesima nella villa di Renzo Piano

Ponente - Non ce l’ha fatta il capriolo rimasto ferito nella villa di Renzo Piano a Vesima: l’animale è morto dopo un’ora e mezza di agonia e di inutili tentativi da parte dei pompieri a cercare un ente deputato a soccorrerlo.



Recupero - Il capriolo si trovava in un pozzo quando è stato salvato dai vigili del fuoco: questi hanno poi cercato un veterinario che potesse portarlo in una clinica per curarlo. Una ricerca che si è rivelata però vana e per l’animale non c’è stato nulla da fare. Quando è arrivata una guardia zoofila il capriolo era già morto.



Foto dei vigili del fuoco con l'animale vivo