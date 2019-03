Casa ambientale di Begato, Ariotti (Lega): «Opportuno renderla più operativa, urge un rilancio del quartiere»

Ponente - «La casetta ambientale del quartiere diamante di Begato, inaugurata nel 2012, nasce come centro di educazione ambientale» spiega in consiglio comunale il consigliere della Lega Fabio Ariotti. «Ha pannelli solari per l'energia elettrica e una vasta area verde intorno, con orti urbani e materiali ecocompatibili. In tutto, per la costruzione, sono stati spesi circa 1.7 milioni di euro. La casetta, di proprietà del comune, è nata per ospitare diverse iniziative a tema ambiente, nel giro di pochi anni però questi incontri sono venuti sempre meno e, in una zona particolare e con problematiche a livello sociale, sarebbe opportuno renderla più operativa e sfruttarla al meglio per tutta la cittadinanza».



L'interrogazione - «La vecchia giunta municipale inoltre» spiega Ariotti, «voleva farla diventare un centro civico e, secondo me, potrebbe diventare anche sede di comitato. Abbiamo a disposizione una struttura all'avanguardia e questa amministrazione dovrebbe sfruttarla per fare molte iniziative al suo interno», lo ha dichiarato Fabio Ariotti, consigliere della Lega e presidente della commissione “Welfare” del Comune, presentando un'interrogazione durante l'ultimo consiglio. «Come mi ha risposto l'assessore Piciocchi - ha spiegato Ariotti - il locale è nella gestione del Municipio della Valpolcevera. Ci sono state delle assegnazioni negli anni passati ad alcune associazioni che operano sul territorio. Recentemente, è stato istituito un patto di collaborazione in virtù del regolamento sulle collaborazioni tra cittadini attivi e amministrazione, per la cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani. Una caratteristica fondamentale di questo strumento, che è stato sottoscritto dalle associazioni e dal Municipio, è infatti l'apertura ai cosiddetti cittadini attivi. Auspicabile è che tramite questa collaborazione la casetta ambientale possa di nuovo venire utilizzata come luogo di ritrovo e di presidio sociale, come il quartiere ne ha bisogno. Inoltre, con il futuro abbattimento della diga, quella casetta potrebbe diventare il fiore all'occhiello per la rinascita dell'intero quartiere».