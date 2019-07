Cep, al circolo Pianacci nuovo sistema di videosorveglianza

Ponente - Sopralluogo al circolo Pianacci del Cep di Pra' da parte del consigliere comunale della Lega Fabio Ariotti, dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Stefano Garassino, del presidente onorario dell’area Carlo Besana e dell’attuale presidente del circolo per visionare il nuovo sistema di videosorveglianza che comprende diciassette telecamere di ultima generazione.



«L'area Pianacci è un punto di ritrovo fondamentale per il nostro quartiere, dispone di un bar, giochi per bambini, aree di svago, campi sportivi di ogni tipo e dobbiamo cercare di preservarla il più possibile – ha dichiarato Ariotti - Fondamentale la presenza e l'aiuto delle istituzioni, soprattutto in un quartiere che presenta delle difficoltà particolari, ed è nostro dovere cercare di salvaguardare una bellissima area dove ci sono stati purtroppo anche episodi spiacevoli – ha concluso - Il nuovo sistema di telecamere sarà importante per limitare gli atti vandalici e farà da deterrente per aumentare la sicurezza nell'area».