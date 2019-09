Chiama in lacrime un´anziana fingendosi la figlia, ma è una truffa: 80enne derubata a Multedo

Ponente - Nei giorni scorsi un'anziana residente in salita Multedo ha ricevuto la telefonata di una donna che, fingendosi la figlia, in preda alle lacrime e alla disperazione le ha chiesto dei soldi in prestito: peccato si trattasse di una truffa.



Il raggiro - La truffatrice - dopo aver spiegato alla donna che avrebbe mandato un'amica a prendere tutto sotto casa - ha fatto in modo di farsi consegnare alcuni gioielli in oro e 700 euro in contanti: l'80enne, però, poco dopo ha sentito la vera figlia, scoprendo solo allora di essere stata raggirata e ha, dunque, chiamato la Polizia.