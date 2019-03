Comportamento alimentare, a Cornigliano tavola rotonda `Fiocchetto lilla simbolo di lotta`

Ponente - Domani, 15 marzo, alle 17, presso il centro civico di Cornigliano (Viale Narisano, 14) si terrà la tavola rotonda "Fiocchetto lilla simbolo di lotta", organizzata dal gruppo Lega del Municipio Medio Ponente, per la giornata contro i disturbi del comportamento alimentare (DCA).



Parteciperanno, fra le altre, Lorella Fontana e Sonia Viale, rispettivamente capogruppo della Lega in Comune e assessore alla sanità di Regione Liguria. «È importante esserci in questa giornata - ha dichiarato Lorella Fontana - per dare un supporto alle molte giovani ragazze che oggi stanno combattendo con questi problemi e per dimostrare che con la conoscenza si possono vincere questi disturbi, scegliendo la Vita. Ed è giusto che queste ragazze sentano anche la vicinanza delle istituzioni territoriali».