Controlli sulle spiagge del ponente genovese: una denuncia, 7 sanzioni per falò e 3 per campeggio

Ponente - Sabato scorso la Polizia Locale e la Guardia Costiera hanno dato vita a un servizio di controllo serale congiunto sulla spiaggia di Voltri e Multedo: il bilancio è di una denuncia per ubriachezza, violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di declinare le proprie generalità nei confronti di un cittadino ucraino e di 15 persone identificate.



L’intervento - Gli agenti si sono mossi a seguito alle segnalazioni dei cittadini della zona e - insieme ai 5 militari della Guardia Costiera e Capitanera di porto di Genova - si sono dedicati ad attività di controllo e repressione delle violazioni alle norme di comportamento e civile convivenza sugli arenili del Municipio Ponente. Già nei giorni scorsi era stato svolto un altro servizio congiunto che aveva portato al sequestro di 117 pezzi di materiale contraffatto e alla denuncia di 2 venditori per oltraggio e resistenza (e uno dei due anche per ricettazione), alla segnalazione alla prefettura di uno di loro come consumatore di stupefacenti e al sequestro di tutta la merce.

In un’altra occasione, sempre nel mese di agosto, 4 agenti della polizia locale del reparto Sicurezza Urbana e 2 del VII distretto territoriale, quello di zona, hanno percorso a piedi tutta la spiaggia trovando ben 9 fuochi accesi e sanzionando ciascuno dei responsabili con 150 euro di multa prevista dal regolamento di polizia urbana del comune. Gli uomini della polizia locale hanno fatto sgomberare anche alcuni campeggiatori che si apprestavano a trascorrere la notte in tenda in spiaggia.