Cornigliano, scattano i lavori di restyling

Numerosi gli interventi nella delegazione del Ponente

Ponente - Partono dalla seconda metà di giugno i lavori di restyling di via Cornigliano che, in circa un anno e mezzo consegneranno alla delegazione del Ponente cittadino un asse di viabilità riqualificato. Grazie a questi interventi ci saranno marciapiedi più ampi, una pista ciclabile, parcheggi a servizio delle attività commerciali e un ridisegno complessivo dal forte impatto estetico.



Tragitto - Saranno cinque le fasi operative che interesseranno il tragitto e nel corso dei lavori verranno rinnovati i sottoservizi. L’appalto, del valore di oltre sei milioni di Euro si svilupperà in lotti che interesseranno i mille metri della via. Nei prossimi due anni sono attesi interventi anche per Villa Serra, Valletta Rio San Pietro, Area Dufour, Scuola Camillo Sbarbaro e Mercato di Cornigliano.