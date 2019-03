Cornigliano, scoperto a spacciare in un edificio abbandonato: 25enne finisce in manette

Ponente - La Polizia di Stato ha tratto in arresto ieri pomeriggio un cittadino dell’Ecuador di 25 anni per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.



Le operazioni - Una volante della Questura, durante il regolare controllo del territorio, ha deciso di fare un giro all’interno di un edificio abbandonato di via San Giacomo Apostolo, ritrovo abituale di spacciatori.

Appena attraversate le transenne poste per impedire l’ingresso pedonale, gli agenti hanno sentito alcuni rumori provenire dal piano superiore ed una volta saliti hanno “pizzicato” il 25enne confabulare con fare sospetto con un connazionale.

L’uomo, alla vista delle divise, ha lanciato a terra un involucro per poi darsi alla fuga.

Immediatamente bloccato il 25enne è stato trovato in possesso di circa 52 grammi di marijuana, di un bilancino di precisione e della somma di 60 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli agenti di rinvenire ulteriori 0.50 gr della medesima sostanza ed un secondo bilancino di precisione.

Il pusher sarà processato per direttissima nella mattinata odierna.