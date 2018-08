Cornigliano, spaccia sotto casa: 29enne arrestato

Ponente - Un ragazzo di 29 anni di origini ecuadoriane è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti: l’episodio si è verificato ieri pomeriggio.



Sospetto - Una volante della Questura durante il regolare controllo del territorio ha visto, davanti ad un portone di Via Cornigliano, un gruppo di persone alquanto sospette. Gli agenti hanno deciso di mettersi in disparte per controllare la situazione. I poliziotti hanno notato che ogni persona arrivava sotto la finestra del 29enne fischiava per attirare l’attenzione di qualcuno: a quel punto il giovane usciva e si nascondeva con “l’acquirente” in un vicoletto per poi effettuare la vendita.



Blitz - Gli agenti hanno così deciso di intervenire trovando il pusher in possesso di due dosi di marijuana, per un peso complessivo di circa quattro grammi e della somma di 430 Euro. La successiva perquisizione domiciliare, con l’ausilio del cane Kora dell’Unità Cinofila, ha consentito ai poliziotti di rinvenire cinquantaquattro grammi della medesima sostanza e 1000 Euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.