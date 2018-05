Ponente - L’Assessorato alla Mobilità e Trasporto Pubblico Locale comunica che, nell’ambito del progetto di miglioramento della visibilità degli attraversamenti pedonali non semaforizzati, è stato attrezzato quello posto in corso Solferino all’altezza dell’ospedale Evangelico Internazionale, in vicinanza anche dei percorsi pedonali di collegamento monte – mare costituiti da sa-lita Superiore e Inferiore San Rocchino e via Palestro.



«Si tratta di un ulteriore passo – ha detto l’assessore alla mobilità vicesindaco Stefano Balleari – per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali in città. L’attraversamento comprende segnaletica luminosa su palo a sbraccio e pittura ad alta visibilità. L’intervento è tanto più significativo in quanto prospiciente l’Ospedale Evangelico Internazionale, meta di anziani e disabili. La realizzazione di passaggi pedonali protetti è una delle priorità di questa amministrazione».