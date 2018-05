Non è il primo episodio avvenuto a Genova

Ponente - Pezzi di cornicione in strada: è successo questa mattina in via Sestri, nel ponente di Genova. Non ci sono stati danni a cose e persone.



Intervento - La polizia municipale e i vigili del fuoco sono sul posto per provvedere alla messa in sicurezza della via. Non è la prima volta che cede un cornicione a Genova: nei giorni scorsi un episodio simile si è verificato in via Montevideo.