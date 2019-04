Da ponente al centro, controlli stradali serrati nel weekend: sei le denunce per guida in stato di ebbrezza

Ponente - La sera di venerdì 29 marzo - nel corso di un controllo relativo alla circolazione stradale - una pattuglia della polizia locale ha fermato in via Pegli un veicolo, il cui conducente è stato sottoposto al controllo per la guida in stato di ebbrezza. Poche ore dopo, una pattuglia in attività di controllo sicurezza ha contestato cinque guide in stato di ebbrezza.



Le operazioni - Dai controlli è stato evidenziato un tasso alcolemico nella prima prova pari a 2,02 g/l e nella seconda a 2,09 g/l. L'uomo, un 37enne italiano, è stato denunciato.

In centro, invece, sono state fermate ben cinque persone per guida in stato di ebbrezza tra via Dante, via Serra, piazza Brignole, corso Dogali e piazza Manin. Tra le persone sanzionate anche un neopatentato. Due, inoltre, le denunce per superamento del limite oltre gli 0,8 g/l, per un totale di 50 punti patente decurtati dalla patente.