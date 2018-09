Dal 16 al 22 settembre arriva la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile: prevista per l´ultimo giorno una festa dedicata

Ponente - Dal 16 al 22 settembre in tutta Europa si terrà la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile e quest’anno anche l’Associazione Amici di Via Napoli interviene con la Festa per la Mobilità sostenibile, sabato 22 Settembre 2018, in collaborazione con l’Associazione Culturale Azzurra, Rete di Oregina e La Lanterna Onlus.



La festa dedicata - Questa manifestazione rappresenta un momento di confronto, riflessione sui temi legati alla mobilità urbana e alle buone pratiche di mobilità che ciascuno di noi può mettere in pratica nelle strade del nostro quartiere di Oregina e di tutta la città.

La festa si svolgerà nel corso della mattinata, percorrendo le strade del quartiere con ogni mezzo ecosostenibile ovvero in bici o con attrezzature nordic walking e motocarrozzelle o triride abilitati al transito su strada.

A causa dell’interruzione del Ponte Don Acciai si partirà dalla sede di via Bartolomeo Bianco, proseguendo per via Napoli fino all’incrocio con Via Boine dove è prevista una sosta di ristoro e ritorno. Il Municipio Centro Ovest solidarizza con l’iniziativa.



L’appuntamento è alle ore 9.30 presso la sede dell’Associazione Amici di Via Napoli in via B. Bianco 4 C per la registrazione dei partecipanti.