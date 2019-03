Demolizione, pronta la calata a terra della quinta trave: domani chiude corso Perrone

Ponente - Ha inizio lo smontaggio della quinta trave del moncone ovest di Ponte Morandi: dalle 6 di domani - domenica 24 marzo - alle 23 di lunedì 25 marzo - o comunque fino a quando sarà necessario - corso Perrone resterà chiuso al traffico veicolare e pedonale nel tratto compreso tra via Borzoli e via Luigi Perini. La comunicazione ufficiale arriva direttamente dalla polizia locale.



Trave numero cinque - Con la chiusura della strada sarà possibile portare avanti i lavori di demolizione del moncone ovest del Morandi: proprio lunedì, infatti (salvo imprevisti), è in programma la discesa a terra della quinta trave gerber del viadotto, quella sita tra le pile 3 e 4 del lato ovest. La chiusura di corso Perrone avverrà solamente nel tratto compreso tra via Borzoli e via Luigi Perini.