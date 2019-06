Discarica abusiva degli Erzelli, dopo mesi di lamentele la situazione non fa che peggiorare

Ponente - La discarica abusiva degli Erzelli continua a far discutere, e questo perché - oltre a non essere ancora stata smantellata - la mole di rifiuti ivi presenti continua a crescere a vista d'occhio.



Disagi continui - La denuncia arriva da alcuni attivisti di Cornigliano la Rinascita, che lamentano una situazione ormai insostenibile (nonostante appena 2 mesi fa la situazione sembrasse essere migliorata). Dal momento che la zona in questione è privata, però, la civica amministrazione non può intervenire direttamente, anche se ciò non toglie che il Comune potrebbe comunque sollecitare chi di dovere a provvedere al più presto.



(Foto di repertorio)