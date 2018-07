Ponente - Presa dalla disperazione, una 60enne di origine ceca (in Italia senza fissa dimora) è stata sorpresa a rubare in un supermercato di via Taggia a Voltri.



La donna, rea di aver asportato generi alimentari per un valore di circa 50 euro, ha restituito la refurtiva ed è stata deferita in stato di libertà per furto.