Domenica 27 gennaio circolo nautico `U. Costaguta` il 47esimo Cimento Invernale

Ponente - Domenica 27 gennaio alle 11 è in programma al Circolo Nautico “U. Costaguta il 47esimo Cimento Invernale a cura dell'ASD Pescasport "F. Durante" di Voltri. Le iscrizioni sono in programma dalle ore 8:30 alle ore 10:30.



«Ci scusiamo per il ritardo con cui abbiamo deciso di realizzare comunque la manifestazione e quindi per il conseguente ritardo nelle comunicazioni - spiega il Presidente dell’ASD Pescasport -F. Durante-Massimo Dall’Aglio - ma siamo sicuri che tutti gli appassionati capiranno le difficoltà intercorse in questo periodo e, nonostante tutto, vorranno partecipare come sempre numerosi al cimento».