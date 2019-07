Domenica la `Fiera del Mare` a Pegli

Ponente - Sarà la Fiera del Mare, organizzata dal Comune di Genova per l'intera giornata di domenica 28 luglio, a chiudere un mese particolarmente ricco di eventi che hanno coinvolto la delegazione di Pegli, grazie al CIV Riviera di Pegli con il consueto supporto di Confcommercio.



Appuntamento molto atteso e sentito dalla cittadinanza, con i suoi circa 100 banchi di merci varie e dolciumi, la Fiera del Mare si svolge sul tratto di Lungomare di Pegli da piazza Porticciolo all'Arena degli Artisti lato mare, compresi giardini Peragallo e largo Calasetta.



Per permetterne lo svolgimento dalle ore 06.00 alle ore 23.00 del 28.7.2019 saranno adottate le seguenti modifiche alla sosta e fermata nelle seguenti vie: Piazzetta S. Pietro/Lungomare Pegli, Lungomare di Pegli - piazzetta antistante Piazza Porticciolo (Rombo Nord) - Lungomare di Pegli, marciapiede lato mare in adiacenza ai Giardini Peragallo, Piazzale Malachina (adiacenze Molo Archetti).



"Ancora una volta – dichiara l'assessore a Commercio e Turismo Paola Bordilli- Pegli festeggia l'estate con l'attesa Fiera del Mare, ma anche con iniziative che rendono viva e divertente questa bellissima località della nostra città. Una attenzione di riguardo particolare verso le imprese ambulanti per la giornata di domenica: verranno riservate aree di sosta esclusivamente dedicate ai partecipanti alla fiera sul lato sud del Lungomare (retro Giardini Peragallo) ed area Piazzale Malachina (parte della corsia in aderenza all' Arena degli Artisti)."



Aggiunge infine l'assessore: "Un grazie ai commercianti del Civ Riviera Di Pegli, che hanno organizzato per tutto il mese di luglio tanti eventi per la delegazione. Tra questi, ricordiamo che oggi, venerdì 26, è in programma un mercatino di artigianato, hobbisti e food, ma anche animazione musicale, giochi per bambini, baby dance e, in serata, uno spettacolo piromusicale sul Lungomare, in zona Largo Calasetta".