Ponente - Un’anziana è caduta nel suo appartamento situato al settimo piano di una palazzina e non riusciva più ad alzarsi: è successo nella tarda serata di ieri a Pegli in via Scarpanto.



I vigili del fuoco per recuperare la donna hanno utilizzato una piattaforma tridimensionale. La ferita è stata recuperata e consegnata ai militi per le cure del caso.