Donna violentata la notte di San Valentino: in manette quattro uomini

L'episodio è avvenuto nel quartiere del Cep, in via Martiri del Turchino

Ponente - Una donna sui 40 anni è stata violentata e massacrata da quattro persone la notte di San Valentino in un appartamento in via Martiri del Turchino, nel quartiere del Cep: gli autori del gesto, un 50enne italiano e tre marocchini di 24, 25 e 30 anni sono stati arrestati per il reato di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni personali aggravate.



Ritrovamento - All’alba di ieri gli agenti di polizia sono intervenuti nell’abitazione dell’italiano dopo una telefonata al numero di emergenza di un vicino di casa.



Cure - La vittima portata in ospedale per le numerose lesioni, ha raccontato ai poliziotti di essere stata percossa e successivamente di essere stata legata con lo scotch da pacchi per non fuggire. Ma in un momento di assopimento dei quattro uomini ha trovato la forza di scappare e chiedere aiuto a un vicino nel cuore della notte: l’uomo l'ha trovata terrorizzata e con il volto tumefatto ed ha avvertito la polizia. In casa i poliziotti hanno trovato i bastoni usati per picchiarla e li hanno sequestrati. Gli autori del terribile gesto sono stati portati in carcere.