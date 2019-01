Epifania solidale al Circolo Merlino: doni ai parenti delle vittime di ponte Morandi

Ponente - Tantissima partecipazione all'Epifania di solidarietà organizzata ieri al Circolo Merlino da parte di "Quelli del Ponte Morandi". All'evento erano presenti Domenico Criscito, capitano del Genoa e Angelo Palombo, nello staff di Marco Giampaolo. Tra gli invitati, anche il Presidente dell'Aeroporto Cristoforo Colombo Paolo Odone e Vladimiro Zullo del gruppo musicale I Trilli, mentre a presentare gli ospiti sono stati Carlo Barbero e Simona Cappelli.



«Un'Epifania originale per i bambini e le persone presenti al circolo sportivo Merlino, e soprattutto un aiuto concreto per i parenti delle 43 vittime della tragedia del crollo del Ponte avvenuto il 14 agosto. Un momento importante per restituire serenità a chi ha vissuto da vicino questo dramma».



Oltre a Criscito e Palombo erano presenti alcune figure istituzionali, tra cui il Presidente del Municipio Medio Ponente Mario Bianchi, l'assessore Regionale Ilaria Cavo e l'assessore del Municipio Centro Ovest Caterina Patrocinio.



«Il 14 agosto tutto il mondo ha visto ciò che è successo alla nostra città, ma ha anche visto l'unione e il grande cuore dei genovesi, e sono queste le cose che rendono grande la nostra città», ha dichiarato il consigliere comunale e Presidente della Commissione Welfare, recentemente nominato dal Sindaco come rappresentante del Comune per la Fondazione Genoa 1893 Fabio Ariotti.